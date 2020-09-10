مرتضى منصور يكشف تفاصيل عرض الزمالك لـ شريف إكرامي.. ويتهم شوبير بالتسبب في رحيله عن الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة عرض النادي لـ ضم شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق والمنضم حديثا لـ فريق بيراميدز.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات التلفزيونية على قناة "الزمالك"، أن إكرامي الشحات حارس الأهلي والمنتخب السابق صديق مقرب له منذ سنوات، حيث عرض عليه أن يضم شريف نجله لـ فريق الزمالك.

وأضاف أن إكرامي رفض العرض بشدة وأخبره بأن شريف ينتمي لـ النادي الاهلي ومن الصعب أن ينضم للزمالك، مؤكدا احترامه بشدة لقرار إكرامي.

وتابع أن الهجوم على إكرامي وشريف أمر مثير للدهشة، حيث إنهما لم يقوما بأي إساءة للأهلي.

واتهم مرتضى منصور احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بالتسبب في رحيل شريف إكرامي عن الفريق حتى يتم قيد نجله مصطفي شوبير في قائمة الفريق.