أحمد مجاهد: سيتم تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه سوف يتم إعلان تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي. وقال "مجاهد"، في حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، سيتم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وسوف يتم إعلان ذلك بشكل رسمي. وأكد أنه تم الاتفاق على أن النهائي إذا كان طرفاه فريقين من مصر والمغرب سوف يتم عمل قرعة لإقامته في بلد منهما.

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