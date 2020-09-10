نجوم الزمالك يوجهون رسائل دعم لـ مؤمن زكريا ..فيديو

حرص عدد كبير من نجوم الزمالك، على توجيه رسائل دعم لـ مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي؛ عقب إصابته بـ مرض أبعده عن الملاعب طوال الفترة الماضي، حيث مازال يتلقى العلاج.

ووجه نجوم الزمالك عبر مبادرة برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، رسائل دعم لـ مؤمن؛ من أجل دعمه نفسيا حتى يعود سريعا مرة أخرى للملاعب.

وأكد طارق يحيى، نجم ومدرب الزمالك السابق، أن مؤمن زكريا لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة، داعيا له بالشفاء السريع والعودة للملاعب مرة أخرى، مشيرا إلى أن ما يمر به ابتلاء وعليه أن يصبر عليه وتخطيه بالصبر والإيمان.

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وأكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الجميع يدعو لـ مؤمن زكريا بالشفاء؛ كي يعود سريعا للملاعب، منوها بأن اللاعب حاليا في حاجة إلى الدعم المعنوي، مطالبا بعدم المتاجرة بمرضه وأن يدعمه الجميع بإخلاص من دون أي مصالح.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أن مؤمن زكريا صديق شخصي له، حيث إنه شخص يحب الخير قبل إصابته، ويساعد الجميع ويقدم العديد من المساعدات الخيرية للفقراء والمحتاجين.

وأضاف محمد أبو العلا، أن مؤمن زكريا يستحق كل هذا الدعم وأكثر، داعيا له بالعودة سريعا للملاعب.