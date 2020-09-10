الرياضة

شوبير يسخر من بيان الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من التعليق على مباريات الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وحرص الموقع الرسمي لنادي الزمالك علي نشر بيان خاص بالإعلامي أحمد شوبير ومنعه من إذاعة مبارياته.

وجاء نص البيان كالتالي :

صدرت تعليمات بمنع أحمد شوبير من اذاعه أي مباريات طرفها نادي الزمالك. 

Advertisements

جاء ذلك بعد الاتصالات التي أجراها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع المسئولين عن إذاعة المباريات وأكدوا عدم وجود أي نية لإسناد إذاعة لقاءات الزمالك لأحمد شوبير. 

ووجه المستشار مرتضى منصور تحذيرا لـ شوبير بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضة وآخرها ما تردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادي وهو منافٍ تماما للحقيقة، مشددا على أن وفدًا من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن شوبير إن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيرة أمام الرأي العام خاصة به.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوبير يسخر من بيان الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من التعليق على مباريات الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا