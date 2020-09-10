شوبير يسخر من بيان الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من التعليق على مباريات الفريق

وحرص الموقع الرسمي لنادي الزمالك علي نشر بيان خاص بالإعلامي أحمد شوبير ومنعه من إذاعة مبارياته.

وجاء نص البيان كالتالي :

صدرت تعليمات بمنع أحمد شوبير من اذاعه أي مباريات طرفها نادي الزمالك.

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جاء ذلك بعد الاتصالات التي أجراها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع المسئولين عن إذاعة المباريات وأكدوا عدم وجود أي نية لإسناد إذاعة لقاءات الزمالك لأحمد شوبير.

ووجه المستشار مرتضى منصور تحذيرا لـ شوبير بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضة وآخرها ما تردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادي وهو منافٍ تماما للحقيقة، مشددا على أن وفدًا من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن شوبير إن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيرة أمام الرأي العام خاصة به.