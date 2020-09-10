دعما له في مرضه.. هاشتاج #معاك_يا_مؤمن يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # معاك_يا_مؤمن.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يشفيك ويعافيك يارب يا مؤمن وحشتنا يا مؤمن يارب ترجع احسن من الاول يا مؤمن" و "‏‎#معاك_يامؤمن كل الدعم وخالص الدعوات و الامنيات بالشفاء العاجل لك يا حبيبى وترجع تكسر الدنيا اكتر من الاول".

وقال آخرون "‏شفاك الله وعفاك ان شاء الله هترجع احسن من الاول" و" ‏ربنا يشفيك يا حراق وترجعلنا اقوي من الاول قريب جدا بإذن الله جمهورك معاك ‎#معاك_يامومن " .

وأضاف آخرون" ‏‎#معاك_يامومن انت الذى غبت عن الملعب ولكن لن تغيب عن الناس فى الدعاء والحب الذى جمع كل الأندية والجماهير اللى بتحب الكرة واللى مش بتحب الكرة اسال الله العظيم أن يشفيك وترجع لينا بالسلامه " و" ‏احنا نورك في سكتك هنسندك في وحدتك ومتخفش كمل واتحمل احنا معاك اوعا تسلم ‎#معاك_يامؤمن ".