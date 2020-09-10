دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # معاك_يا_مؤمن.
وأضاف آخرون" #معاك_يامومن انت الذى غبت عن الملعب ولكن لن تغيب عن الناس فى الدعاء والحب الذى جمع كل الأندية والجماهير اللى بتحب الكرة واللى مش بتحب الكرة اسال الله العظيم أن يشفيك وترجع لينا بالسلامه " و" احنا نورك في سكتك هنسندك في وحدتك ومتخفش كمل واتحمل احنا معاك اوعا تسلم #معاك_يامؤمن ".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دعما له في مرضه.. هاشتاج #معاك_يا_مؤمن يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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