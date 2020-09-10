تقام اليوم الخميس 10 - 9 - 2020، عدة مواجهات مهمة في الدوري الفرنسي والدوري التونسي والمصري.

ويعرض موقع "دوت الخليج"، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي لانس X باريس سان جيرمان – 9:00 مساء – beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري التونسي الترجى X نجم المتلوى – 5:00 مساء النجم الساحلى X الملعب التونسى – 5:00 مساء الصفاقسى X الأفريقي – 5:00 مساء – Alkass Two HD البنزرتى X شبيبة القيروان – 5:00 مساء Advertisements اتحاد بن قردان X هلال الشابة – 5:00 مساء مستقبل سليمان X الاتحاد المنستيرى – 5:00 مساء اتحاد تطاوين X نادى حمام الأنف - 5:00 مساء مواعيد مباريات الدوري المصري بيراميدز X المصري البورسعيدي – 3:30 عصرا – أون تايم سبورت الإنتاج الحربى X أسوان – 6:00 مساء المقاولون العرب X حرس الحدود – 6:00 مساء سموحة X الزمالك – 8:30 مساء – أون تايم سبورت

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.