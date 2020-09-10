نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مثيرة فى انتقال رمضان صبحي لبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي انتقل من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجلزي إلى بيراميدز مقابل 2 مليون ونصف جنيه إسترليني.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان انضم إلى بيراميدز مقابل 2 مليون نصف جنيه إسترليني يتم دفعهم على ثلاث أقساط، وهو مبلغ أقل بـ750 ألف جنيه إسترليني عن عرض النادي الأهلي".

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وأضاف: "هيدرسفيلد وافق على عرض نادي بيراميدز على الرغم من أنه أقل من النادي الأهلي بسبب رغبة رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف الفريق السماوي".

وتابع: "رمضان صبحي وافق على عرض نادي بيراميدز خلال يومين فقط دون تردد".

ويذكر أن بيراميدز سيواجه المصري اليوم ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.