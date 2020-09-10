نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد بديل نجم الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية على بديل واحد من نجوم الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرتغالي نيلسون سيميدو نجم دفاع نادي برشلونة أصبح قريب جدا من مغادرة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة حدد هيكتور بلرين نجم نادي أرسنال الإنجليزي كبديل لسيميدو لضمه في هذا الصيف لتدعيم خط الدفاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة تواصل بالفعل مع إدارة نادي أرسنال لمعرفة إمكانية ضم بلرين ولم يحصل النادي على رد مباشر ولكن من الواضح أن الصفقة سيتم حسمها مقابل حوالي 20 مليون يورو.
وحشب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي برشلونة سينتظر وصول عرض ضخم للتعاقد مع سيميدو ليتمكن بعد ذلك من ضم هيكتور بليرين هذا الصيف.
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