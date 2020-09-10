الرياضة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي إسلام صادق، كواليس مكالمة أسامة حسني، مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل اقناعه بالاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وقال صادق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أسامة حسني أكد على أحمد فتحي خلال الاتصال بأنه إذا كان يرغب فى الاستمرار ضمن صفوف فريق الأهلي، فسوف يساعده بعقد جلسة بينه وبين محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء".

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وأضاف: "أحمد فتحي شدد على أسامة حسني بأنه فى حالة رغبة النادي الأهلي فى استمراره فعليه الدخول فى مفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز".

ويذكر أن بيراميدز أعلن منذ أشهر عن تعاقده مع أحمد فتحي ليكون لاعب فى صفوف الفريق الموسم القادم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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