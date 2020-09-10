الرياضة

دونجا يهنئ أحمد الشيخ بعيد ميلاده الـ 28

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هنأ نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز، صديقه أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 28.
ونشر دونجا عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام، صورة له مع أحمد الشيخ معلقًا عليها "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

يذكر أن  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي  إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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