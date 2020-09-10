تورتة النادي الأهلي .. كيف احتفلت زوجة أحمد الشيخ بعيد ميلاده

نشرت ندي محمد، زوجة أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور لحفل عيد ميلاد أحمد الشيخ عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام". واقتصر عيد الميلاد علي عدد من افراد اسرته، وقامت باحضر تورته بعلم النادي الأهلي، بالاضافة الي الزينه والبلالين. يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري . سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

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