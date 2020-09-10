شيفيلد يونايتد يضم بيرك من وست بروميتش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن شيفيلد يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز التعاقد مع الجناح الأسكتلندي أوليفر بيرك من وست بروميتش ألبيون بعقد لمدة ثلاث سنوات يوم الأربعاء.
وقضى بيرك، الذي خاض 12 مباراة دولية مع أسكتلندا، آخر 18 شهرا على سبيل الإعارة في سيلتيك وألافيس الإسباني بعدما انتقل إلى وست بروميتش قادما من رازن بال شبورت لايبزيج في 2017.
وفي الموسم الماضي شارك بيرك في 32 مباراة مع ألافيس في كل المسابقات وتجنب النادي الهبوط واحتل المركز 16 بالدوري الإسباني.
وقال كريس وايلدر مدرب شيفيلد في بيان:" انتقل في السابق إلى بعض الأندية دون أن تسير الأمور كما يرغب، لكن الأمر يتوقف عليه الآن في إطلاق مسيرته وهو يملك كل الإمكانيات التي نريدها ونحتاجها".
وأصبح بيرك رابع لاعب ينضم لشيفيلد هذا الأسبوع بعد إيثان أمبادو من تشيلسي على سبيل الإعارة وثنائي ديربي كاونتي المكون من جايدن بوجل وماكس لو.
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