نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اتحاد الكرة يبعث رسالة خاصة إلى اللجنة الخماسية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برسالة خاصة إلى اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد في الوقت الحالي.
وأكد أحمد مجاهد، أن أي موضوع أو أزمة يتحول للجهات الرقابية الكبرى يشعر بالاطمئنان بشكل كبير
وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش: "أنا إبن اتحاد الكرة وتدرجت في الوظائف من عضو لجنة لعضو إدارة لعضو مجلس إدارة، مثل إبن الأهلي أو الزمالك".
وتابع مجاهد تصريحاته : "رسالتي للمسئولين الحاليين في الاتحاد أن يحبوا المكان والموظفين".
واختتم أحمد مجاهد حديثه قائلا : "مش أعمل أبواب بالبصمة لكي لا يجلس أحدا من الموظفين معي، أنا كنت باكل سندوتشات أحمد محب المدير المالي للاتحاد".
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