نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتصالات يواجه اتحاد الشرطة وديا في المقال التالي
وسبق للشرطة خوض مباريات، بدأها بالتعادل امام الدخان بهدف لكلا الفريقين، وتعادل امام الداخلية بثلاث أهداف لكلا منهما، وتعادل امام الترسانة بهدفين لكلا منهما، وخسر امام كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، بينما بدأ الاتصالات تجاربه الودية بالتعادل السلبي امام الالومنيوم.
ولعب الفريقان كلاهما البعض فى الدوري العام موسم 2008-2009 وفاز الاتصالات بمباراة الدور الأول بهدف سجله اللاعب أحمد جعفر لاعب الزمالك والترسانة السابق وتعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما فى مباراة الدور الثاني.
وواجه الفريقين كلاهما البعض فى القسم الثاني فى موسم 2016-2017، وفاز الاتصالات ذهابا وايابا بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف.
وواجه الفريقين كلاهما البعض فى القسم الثالث موسم 2018-2019، وتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما فى مباراة الدور الأول، فاز الاتصالات فى مباراة الدور الثاني بهدف نظيف
ويستعد الشرطة لمواجهة بطا خارج ملعبه ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة، بالقسم الثالث، بينما سيخرج الاتصالات، لمواجهة أكتوبر ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بالقسم الثالث.
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