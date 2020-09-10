لخلافة تشاتيتش.. شوبير: مدرب عالمي على رادار بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الإيطالي كلاوديو رانييري على ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق بيراميدز، خلال الموسم الجديد، لخلافة أنتي تشاتيتش.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، أن كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي ضنن قائمة المرشحين بقيادة بيراميدز الموسم المقبل، بجانب مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي.

وأضاف شوبير، أن بيراميدز إذا فكر في التعاقد مع مدرب محلي، سيكون إيهاب جلال بكل تأكيد.

وتابع شوبير، أن تشاتيتش سيرحل فورا عن بيراميدز، حال وداع بطولة الكونفيدرالية على يد حوريا الغيني.

يذكر أن كلاديو رانييري صاحب معجزة تتويج ليستر بـ الدوري الإنجليزي موسم 2016.