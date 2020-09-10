شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

أكد أحمد شوبير شوبير أن إدارة النادي الأهلي غاضبة من ظهور إكرامي الشحات المشرف عل حراسة المرمى بقطاع الناشئين، على شاشات التلفزيون مؤخرًا.

وقال شوبير في تصريحات صحفية: "هناك حالة غضب داخل النادي الأهلي، بسبب ظهور إكرامي على شاشات التلفزيون مؤخرًا للحديث عن رحيل شريف ورمضان صبحي إلى بيراميدز".

وأضاف: "إدارة النادي الأهلي كانت ترى أن هذا الوقت ليس مناسبًا لظهور إكرامي على التلفزيون للحديث عن هذه الأمور".

وتابع شوبير: "إكرامي رمز كبير من رموز الأهلي، لكن ليس لدي أي معلومة بشأن مصيره مع الاهلي خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن إكرامي أكد مؤخرًا أنه تفاجأ بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، ولم يكن له أي دور في رحيله عن الأهلي.