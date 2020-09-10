مفاجأة .. تفتيش وزارة الرياضة يكتشف غياب جرد ٢٠١٢ فى الجبلاية

فجر مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تقرير لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة على سرقة كؤوس أمم أفريقيا فى الجبلاية.

قال المصدر : لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة حينما قامت بزيارة مقر الاتحاد فى الجزيرة اكتشفت اختفاء جرد ٢٠١٢ لأصول الجبلاية من ملفات اتحاد الكرة.

أضاف: أصول الجبلاية تشمل الكؤوس والدروع والكراسي وبقية المقتنيات الخاصة بالاتحاد لافتا إلى أن تفتيش الوزارة تلقى ردا من قبل مسؤلى الاتحاد بعدم وجود جرد عام ٢٠١٢.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

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وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة ، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وابرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتاليةأعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد ، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم..