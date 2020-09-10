رسميا.. تأجيل انطلاقة الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الليجا، تأجيل انطلاقة مسابقة الدوري الإسباني رسميا، لمدة 24 ساعة.

كان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2020 - 2021، غدا الجمعة لمواجهة، بمواجهة غرناطة وأتلتيك بلباو.

وذكرت رابطة الليجا في بيان رسمي، أنها قررت تأجيل الدوري الإسباني لمدة 24 ساعة، بسبب رفض الاتحاد إقامة أي مباريات يومي الجمعة والإثنين.

وأكدت رابطة الليجا، أن ستجري محاولات جديدة مع الاتحاد الإسباني، لإقامة المباريات يومي الجمعة الإثنين.

يذكر أن فريق ريال مدريد، هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.