الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب بشكل كبير موعد إنطلاق مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2020/2021.

وستنطلق أولى مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2028/2021 يوم السبت المقبل 12 سبتمبر.

وتلعب يوم السبت المقبل ثلاث مباريات ضمن منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بينما تلعب يوم الأحد 13 سبتمبر أربع مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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يذكر أن نادي ريال مدريد ونادي برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية لن يتواجدون في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز وذلك بسبب مشاركتهم في البطولات الأوروبية منذ أيام قريبة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت المقبل كالآتي:

إيبار × سيلتا فيجو 4.00 مساءا

غرناطه × أتلتيك بلباو 6.30 مساءا

قادش × أوساسونا 9.00 مساءا

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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