الرياضة

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي السابق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، حقيقة التفاوض مع المدرب الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لتولي المهمة خلال الموسم القادم.

 

وتدور الشكوك حالياً، حول استمرار المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بعد اهتزاز نتائج الفريق، والخسارة ضد الجونة والزمالك.

 

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن مارتن يول خاض تجربة جيدة مع الأهلي، ويمتلك خبرة كبيرة.

 

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وقال أن راتب يول الكبير يحول دون انتقاله إلى بيراميدز، حيث يتقاضى 3 ملايين يورو سنوياً".

 

وأشارت عدة تقارير صحفية، أن إدارة بيراميدز تفكر في الإطاحة بتشاتيشيتش، والاستعانة بمدير فني مصري.

 

من جهة أخرى، أعلن بيراميدز جاهزية نجمه عبد الله السعيد، للمشاركة في اللقاء المقبل ضد نادي المصري البورسعيدي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

 

وانضم السعيد للقائمة المشاركة في المباراة، والتي ستقام يوم الغد الخميس في ملعب الدفاع الجوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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