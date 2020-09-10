نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية مستجدات فى صفقة انتقال النجم الدولي الهولندي فينالدوم من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لنظيره برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن اللاعب الهولندي الذي ينتهي عقده مع ليفربول الموسم المقبل يسعي بقوة إلى الانتقال لصفوف برشلونة هذا الصيف واللعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان. وأضافت التقارير أن رونالد كومان يريد ضم فينالدوم هذا الصيف لتعزيز خط وسط النادي الكتالوني فى الموسم الجديد. واختتمت التقارير حديثها أن ‏فينالدوم سيعود لمران ليفربول اليوم، وسوف يتحدث مع المدرب الألماني يورجن كلوب لايجاد طريقة خروج بالتراضي هذا الصيف.

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