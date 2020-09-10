نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فؤيق الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل 11 سبتمبر على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس.
ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 17 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.
يذكر أن الفريق الأحمر يفصله فقط 8 نقاط عن تحقيق لقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.
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