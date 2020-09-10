«رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد في رابع مباريات نهائي «دوري السوبر»

الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في رابع لقاءات الفريقين في الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين؛ من أجل المنافسة على لقب البطولة.

ويدخل الفريق المباراة سعيا نحو الفوز فقط بعد أن فاز في مباراة وخسر مواجهتين، ويأمل في الفوز اليوم ليتعادل في نتيجة المواجهات ويتم اللجوء إلى خوض المواجهة الخامسة لحسم اللقب.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، قد حرص مساء أمس الأربعاء على زيارة الفريق لتدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة الهامة.

وشدَّ الكابتن الخطيب من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مطالبًا الفريق ببذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية وتقديم العرض الذي يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع.

وسبق للاتحاد تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 101-94 بينما عادل الأهلي النتيجة بالفوز في المباراة الثانية بنتيجة 76-65 قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71-68 ويحتاج الأهلي إلى الفوز اليوم لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2ــ2، لكي يحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.»

الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في رابع لقاءات الفريقين في الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين؛ من أجل المنافسة على لقب البطولة.

ويدخل الفريق المباراة سعيا نحو الفوز فقط بعد أن فاز في مباراة وخسر مواجهتين، ويأمل في الفوز اليوم ليتعادل في نتيجة المواجهات ويتم اللجوء إلى خوض المواجهة الخامسة لحسم اللقب.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، قد حرص مساء أمس الأربعاء على زيارة الفريق لتدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة الهامة.

وشدَّ الكابتن الخطيب من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مطالبًا الفريق ببذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية وتقديم العرض الذي يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع.

وسبق للاتحاد تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 101-94 بينما عادل الأهلي النتيجة بالفوز في المباراة الثانية بنتيجة 76-65 قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71-68 ويحتاج الأهلي إلى الفوز اليوم لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2ــ2، لكي يحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.