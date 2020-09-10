خاص.. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لحسم صفقتين جديدتين خلال الأيام المقبلة

أقتربت إدارة الأهلي من حسم صفقتين جديدتين في الساعات القليلة المقبلة بعد مفاوضات مكثفة قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بناء علي موافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبعد الحصول علي موافقة الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر .

ورفضت الإدارة الإعلان عن اي تفاصيل تخص اللاعبين وإن كانا من خارج مصر فعليًا وقد أشار البعض إلي أن أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي سيكون واحدًا منهم لكن حدث في الساعات الأخيرة خلاف علي الراتب السنوي للاعب ، فبعد ان تم الإتفاق بشكل نهائي علي أن يحصل علي مليون و800 ألف دولار سنويًا تراجع وطلب 2 مليون دولار.

كما كشفت مصادر خاصة أن محمد إبراهيم لاعب وسط مصر المقاصة قد وقع فعليًا علي عقود انضمامه للقلعة الحمراء منذ فترة لكن لم يتم حسم موقفه حتي الآن .

وقالت المصادر ان الجهاز الفني لم يحسم موقف الظهير الأيمن بعد ان تم استبعاد رجب بكار من الحسابات الفنية.