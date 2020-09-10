تفاصيل تحقيقات تفتيش الوزارة.. الجبلاية تتنصل من اختفاء كؤوس أمم أفريقيا وموظف المخازن كبش الفداء

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن تفاصيل التحقيقات التى أجرتها لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة بشأن سرقة كؤوس أمم أفريقيا فى الجبلاية.

كانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قررت إحالة ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى النيابة العامة التى بدورها أحالت الأمر إلى نيابة الأموال العامة.

وقال المصدر انه خلال التحقيقات التى جرت بمعرفة لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة تبرأ أعضاء اللجنة الخماسية ووليد العطار القاءم باعمال المدير التنفيذى للجبلاية من تبرأ من استلام الأصول فى الاتحاد ومنها كؤوس أمم أفريقيا والدروع وبقية المقتنيات.

وأضاف: أحمد محب رئيس الإدارة المالية والمسؤول عن الحسابات والمخازن تنصل ايضا من أي مسؤلية امام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة خلال التحقيقات التى جرت على مدار الايام الماضية.

وأشار إلى أن الجميع فى الجبلاية يلقى بالمسؤولية فى اختفاء كؤوس أمم أفريقيا فى الوقت الراهن على وليد مهدى موظف المخازن باعتبارها العهدة الخاصة به منذ تسلمه المهمة.

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يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة ، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وابرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتاليةأعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد ، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم..