إنتر ميلان يصدم برشلونة برد قاطع

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أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي فكرة دخول مدافعه ستيفان دي فري في صفقات تبادلية مع برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت صحيفة سبورت عن أن برشلونة حاول استغلال مفاوضاته مع إنتر ميلان بشأن لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال، وقدم عرضا لضم المدافع الهولندي ستيفان دي فري البالغ 28 سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان وأخبرهم أن المدافع الهولندي ليس للبيع ويعتبر إحدى ركائز المدرب أنطونيو كونتي في الموسم الجديد.
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