الرياضة

إنتر ميلان يصدم برشلونة برد قاطع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يصدم برشلونة برد قاطع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي فكرة دخول مدافعه ستيفان دي فري في صفقات تبادلية مع برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة سبورت عن أن برشلونة حاول استغلال مفاوضاته مع إنتر ميلان بشأن لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال، وقدم عرضا لضم المدافع الهولندي ستيفان دي فري البالغ 28 سنة.

Advertisements

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان وأخبرهم أن المدافع الهولندي ليس للبيع ويعتبر إحدى ركائز المدرب أنطونيو كونتي في الموسم الجديد.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنتر ميلان يصدم برشلونة برد قاطع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا