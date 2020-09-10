نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الزمالك لتحقيق فوز جديد عندما يلتقي مع فريق سموحة اليوم الخميس 10 سبتمبر في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري العام. ويتصدر عبد الله السعيد قائمة هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 16 هدف، وبفارق 7 أهداف عن الوصيف محمد شريف مهاجم إنبي. ويأتي الثنائي وليد سليمان وسيف الدين الجزيري في المركزين الثالث والرابع برصيد 8 أهداف. قائمة هدافي الدوري المصري :- 1-عبد الله السعيد 16 هدف. 2-محمد شريف 9 أهداف. 3- وليد سليمان 8 أهداف. Advertisements 4- سيف الدين الجزيري 8 أهداف. 5- مصطفى محمد 7 أهداف. 6- والتير بواليا 7 أهداف. 7- أحمد سيد زيزو 6 أهداف. 8- حسام حسن 6 أهداف. 9- مروان حمدي 6 أهداف. 10- فادي فريد 6 أهداف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.