جيجز يتحدث عن مستقبل بيل مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث رايان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، عن مستقبل لاعبه جاريث بيل في الفترة المقبلة مع ناديه الحالي ريال مدريد، مؤكدا أنه يحتاج لخوض المزيد من المباريات في الموسم الجديد.
وقال جيجز في تصريحات صحفية: "ليس لدي وجهة مفضلة لجاريث بيل، وهو في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وفي نادٍ رائع مثل ريال مدريد".
وتابع: "إذا شعر أنه لا يحصل على ما يكفي من دقائق ويحتاج لـ الانتقال، فأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك، وأيضا أنا واثق من أن هناك الكثير من الأندية التي ترغب في ضمه، وسنرى إذا كان هناك نادي يستطيع جعل ذلك ممكنًا".
ولم يشارك جاريث بيل مع ريال مدريد في الموسم الماضي خلال معظم المباريات، ونشبت العديد من الأزمات بينه وبين زين الدين زيدان مدرب الفريق.
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