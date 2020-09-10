نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تسبب ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في رحيل زميله الأورجوياني لويس سواريز بسبب العلاقة الوطيدة بينهما خلال السنوات الأخيرة.
كشف برنامج "شيرينجيتو" الإسباني عن أن إدارة برشلونة رأت ضرورة بيع اللاعب الأورجوياني، من أجل قطع العلاقة الوطيدة بينه وبين ميسي ما يسبب أزمات داخل غرف خلع الملابس بعدما انقلب ميسي على الإدارة.
وتراجع ميسي عن قرار الرحيل من برشلونة وشارك في التدريبات الجماعية، برفقة فيليب كوتينيو، العائد حديثاً إلى صفوف البلوجرانا، بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني.
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