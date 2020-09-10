نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإسباني يثير الشكوك حول انطلاقة الليجا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تسبب خلاف بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والاتحاد الإسباني في إثارة الشكوك حول المباراة الأولى في الموسم الجديد من المسابقة.
وذكرت عدة تقارير إعلامية في إسبانيا اليوم الأربعاء أن المباراة المقررة بين غرناطة وأتلتيك بيلباو بعد غد الجمعة قد تؤجل بسبب إصرار الاتحاد الإسباني على عدم إقامة مباريات يوم الجمعة.
وطالما أصر الاتحاد الإسباني على معارضته لإقامة مباريات في يوم الجمعة أو يوم الاثنين نظرا للتأثيرات المحتملة لذلك على الحضور.
ولم تكن تلك المخاوف قائمة لدى استئناف المنافسات بعد فترة التوقف في الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث كانت المباريات تقام بدون حضور جماهير، وبالتالي كان من الممكن إقامة مباريات في يومي الجمعة والاثنين.
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