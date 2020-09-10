نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني الفترة الماضية بعد أن قرر الرحيل عن الكامب نو على خلاف الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الإنجليزي قد قدم عرض مغري إلي إدارة النادي الكتالوني من أجل الحصول على ميسي، قبل أن يعلن الأرجنتيني البقاء حتي إنتهاء تعاقده داخل الكامب نو.

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وحصلت صحفية " ليلستوري " السويسرية عن تسريب لمفاوضات مانشستر سيتي الإنجليزي مع إدارة نادي برشلونة من أجل الحصول على خدمات ميسي.

وأشارت الصحيفة أن السيتي قدم عرض بقيمة 200 مليون يورو مليون تدفع على سنتين ومبلغ 20 مليون يورو كمتغيرات في حال تحقيق دوري أبطال أوروبا رفقة العملاق الانجليزي.

يذكر أن تعاقد النجم الأرجنتيني داخل الكامب نو ينتهي في صيف عام 2021, مما يسمح للاعب بالتفاوض من نادية الجديد خلال يناير المقبل وسط اهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.