الرياضة

بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك في صفقة كريم طارق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك في صفقة كريم طارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تلقي كريم طارق نجم بتروجيت المعار إلى طلائع الجيش اتصالات من جانب مسئولي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

واقتحم بيراميدز المفاوضات بقوة مع كريم طارق في الساعات الماضية، حيث يبحث طارق عن فريق جديد في الموسم المقبل وذلك بعد أن استقر على الرحيل عن طلائع الجيش وقام بإبلاغ إدارة الفريق العسكري بهذه الخطوة.

وكان كريم طارق قد ارتبط بالإنضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الفترة الماضية.

ويقدم كريم طارق آداءا رائعاً مع طلائع الجيش ويعيش حالة من التألق في ظل المستويات الفنية التي قدمها بالإضافة إلى انضمامه إلى منتخب مصر في الفترة الماضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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