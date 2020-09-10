الولاية الثالثة| رسميا.. ريكاردو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

وذكر نادي الإسماعيلي في بيان رسمي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان أتم إجراءات التعاقد مع هيرون ريكاردو لتولي قيادة الدراويش.
وأضاف بيان الإسماعيلي، أن الجهاز الفني الجديد للفريق يضم أحمد العجوز مدرب عام وقائما بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدربا، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.
وتابع البيان، أن ريكاردو سيحضر مباراة الإسماعيلي والأهلي، المقرر لها غدا، الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ولم يذكر بيان نادي الإسماعيلي مدة التعاقد مع ريكاردو أو الراتب المادي الذي سيتقاضاه المدرب البرازيلي
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتولي فيها ريكاردو تدريب الإسماعيلي، حيث إنه قاد الإسماعيلي في 2009 و2014.
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