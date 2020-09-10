ريكاردو يعود لتدريب الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مع البرازيلي هيرون ريكاردو لتدرديب خلفا للفرنسي ديديه جوميز الذي تمت إقالته لسوء النتائج. ويتكون الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي من: ريكاردو (مدير فني) وأحمد العجوز (مدرب عام) ومحمد حمص (مدرب مساعد)، وسعفان الصغير (مدرب حراس المرمى). Advertisements يذكر أن هيرون ريكاردو سبق له قيادة الإسماعيلي مرتين، عامي 2008 و2013. ويملك ريكاردو سيرة ذاتية مميزة حيث قاد الإسماعيلى للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز (2009) حيث خسر اللقب في مباراة فاصلة ضد الأهلى. كما تولى المدرب عدة أندية عربية بارزة، مثل الهلال المريخ السودانيين، والأهلى القطري.

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