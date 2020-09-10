نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز لضم محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويرغب بيراميدز فى تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعدما تعاقد الفريق مع كل من رمضان صبحي وأحمد فتحي واقترب من شريف إكرامي للمنافسة على البطولات الموسم القادم. وكشفت تقارير صحفية أن كل من النادى الأهلى وبيراميدز يرغبان فى التعاقد مع محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة والمتألق مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق. ويذكر أن مصر المقاصة حددت مبلغ قيمته 2 مليون دولار للتخلي عن خدمات محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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