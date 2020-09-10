الرياضة

منتخب اليد يخوض مرانه الأول في معسكر الغردقة استعداد لبطولة العالم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب اليد يخوض مرانه الأول في معسكر الغردقة استعداد لبطولة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

خاضت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد مرانه الأول اليوم الخميس في معسكر الفراعنة بالغردقة استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

 

وألقي روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني محاضرة على لاعبي المنتخب قبل خوض التدري.

 

وأكتفى المدرب الإسباني بتدريبات استشفائية تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر خاصة وأن البعثة وصلت إلى مدينة البحر الأحمر أمس الأربعاء.

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وحظى المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي فندق الباتروس أكوا فيستا فور الوصول حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الاستعداد.

 

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس آكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري  لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.

 

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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