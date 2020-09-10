نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحه 24 ساعة لفريق الزرقا عقب التعادل مع بلقاس في المقال التالي
ومن المقرر أن يعود فريق الزرقا، للتدريبات الجماعية، في الرابعة من عصر الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق القناة، بالجولة الثامنة عشر، لمجموعة القاهره، بالقسم الثاني.
ويلتقي الزرقا مع دكرنس يوم الأحد المقبل، في المواجهة الودية الخامسة، ويملك الزرقا، في رصيدة 9 نقاط، ويحتل، المركز الأخير، حيث خاض، سبعة عشر مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم فوز وحيد، وسبعة تعادلات، وتلقى هزائم، وسجل لاعبيه، 10 أهداف وعليه 27 هدف.
ومن المقرر ان يلعب خمسة لقاءات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه القناة، ثم يحل ضيفا على فريق الترسانة، قبل يواجه كوكاكولا، ثم يخرج لمواجهة منتخب السويس، وسيختتم الدور الثاني بلقاء فريق النجوم.
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