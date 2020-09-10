نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض حول مصير ألكانتارا وألابا مع بايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأى مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني هانزي فليك اليوم الأربعاء، أن الغموض حول مصير الإسباني تياغو ألكانتارا والنمساوي دافيد ألابا مع بطل أوروبا الذي يستعد لانطلاق الموسم الجديد "ليس مثالياً".

وتعثرت المفاوضات لتمديد عقد اللاعبين، وهما عضوان أساسيان في الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، بعد بقاء سنة على انتهاء عقديهما الحاليين.

واعترف فليك خلال تواجده في مناسبة في ميونخ عند سؤاله عن مستقبل اللاعبين في الفريق البافاري: "الوضع ليس بسيطاً، أنا لا أعرف من سيغادر ومن سينضم إلينا".

وأضاف: "هذا ليس مثالياً أبداً، لكن طالما أن كليهما في الفريق، فأنا أخطط على هذا الأساس".

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وتم ربط ألكانتارا في الفترة الأخيرة بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسط اهتمام من ليفربول حامل اللقب ومانشستر يونايتد.

وأوضح الإسباني البالغ 29 عاماً خلال مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي: "لم أقل أبداً إنني سأترك بايرن" لكن المسؤولين في النادي لا يزالون متشائمين بشأن فرصهم في إقناعه بالبقاء.

وعاد بايرن إلى التدريب الإثنين، استعداداً لبدء موسمه الجديد بعد فترة الاستراحة التي نالها اللاعبون إثر فوزهم بالثلاثية التاريخية، حيث تنطلق مسيرتهم نحو الحفاظ على لقب البوندسليغا على أرضه أمام شالكه في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وشارك ألابا البالغ من العمر 28 عاماً، والذي ارتبط اسمه بمانشستر سيتي، في تدريبات الفريق عن بعد، هذا الأسبوع، ومن المتوقع مشاركة ألكانتارا، الذي حصل على راحة إضافية بعد أن لعب مع إسبانيا، عند استئناف التدريب الكامل الجمعة.

وأصر فليك على أنه يجب حسم موضوع مستقبل النجمين قريباً.