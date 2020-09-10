نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحدد موقف كهربا من مباراة الإسماعيلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة في لقاء النادي الإسماعيلي، في الدوري المصري.
كهربا أنهى فترة إيقافه بعد لقاء حرس الحدود الماضي، على خلفية أحداث لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي.
وأصبح كهربا جاهزاً للمشاركة ضد الإسماعيلي في الدوري، بحسب الرؤية الفنية لفايلر في المباراة.
وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن فايلر قرر إقحام اللاعب في القائمة المستدعاة للمشاركة في المباراة.
كما أضاف المصدر، أن فايلر يدرس إشراك كهربا في جزء من المباراة، من أجل اكتساب حساسية المباريات، واستعادة لياقته.
ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء الغد الجمعة 11 سبتمبر، في إطار لقاءت الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يحدد موقف كهربا من مباراة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.