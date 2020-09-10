كما انفرد دوت الخليج.. رودلفو مايا مخطط أحمال للإسماعيلي

انضم مخطط الأحمال البرازيلى “رودولفو مايا” للجهاز الفنى للإسماعيلى والذى يقوده مواطنه “هيرون ريكاردو”. وسبق للمدرب البرازيلى العمل مع ريكاردو فى الولاية الأولى له مع الدراويش موسم 2008-2009 وساهم فى قيادته لمباراة فاصلة على لقب الدورى. ووصل “رودولفو” بصحبة ريكاردو صباح اليوم مقر النادى ، حيث غادرا مع الفريق للاسكندرية استعدادا لبدء المهمة مع الفريق. ويتمتع رودولفو بسيرة ذاتية مميزة بعد أن عمل بالدورى البرازيلى مع عدة فرق أبرزها فريق فيلانوفا وبالدورى السودانى ضمن صفوف فريق الهلال بجانب الأهلى القطرى والليبى. وحصد مدرب الأحمال على عدة ألقاب منها الدورى السودانى لثلاث مرات بجانب وصافة الدورى المصرى مع الإسماعيلى.

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