كارتيرون يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلقاء محاضرة فنية فى الرابعة عصر اليوم على اللاعبين قبل التوجه لملعب برج العرب لمواجهة سموحة. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مع سموحة بالجولة ٢٦ بالدوري على استاد برج العرب. ويقوم كارتيرون بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنيه والخطط التكتيكية لتنفيذها بمباراة الفريق اليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل كالتالي: محمد أبوجبل فى حراسة المرمي وعبدالله جمعة ومحمود علاء والونش ومحمد عبدالغني فى خط الدفاع. وأوباما وطارق حامد وزيزو ومحمد أوناجم ومصطفي فتحي فى خط الوسط ومصطفى محمد فى خط الهجوم.

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