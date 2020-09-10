مصادر: مؤمن زكريا يحضر مران الأهلي بالتتش

كشفت مصادر خاصة أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم السابق بالأهلي سوف يظهر في مران ابناء الرداء الأحمر اليوم بإستاد مختار التتش.
وقالت المصادر ان سيد عبدالحفيظ يحاول إقناع اللاعب بإصطحابه لمران الفريق ودعمه نفسيا بالتواجد مع زملائه .
وأضافت المصادر ان الأهلي قد انهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد ان حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم إستعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد بإستاد الجيش المصري ببرج العرب في المرحلة الــ26 من منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.
وأعلن عمرو السولية لاعب الوسط جاهزيته لخوض مباراة الإسماعيلي بعد ان شارك في جزء من مران الفريق الأحمر أمس وسيكون ضمن اللاعبين للمعسكر ولكن لن يكن له دور في مواجهة الجمعه لمنحه الفرصة الكافية للإستشفاء للحفاظ عليه علي أن يدخل القائمة في مباراة زعيم الثغر الأثنين.
فيما بات تواجد محمود كهربا الجناح الأيسر حتميًا في القائمة والمعسكر بعد ان انتهي إيقافه رسميًا وسيتم منحه فرصة المشاركة تدريجيًا في المباريات لتجهيزه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يحتاج حسين الشحات الجناح الأيمن إلي أسبوع أخر فقط لينضم للتدريبات الجماعية ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني بعد ان خضع لبرنامج تأهيلي مكثف علي مدي الأيام القليلة الماضية.
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