20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة طنطا بـ الدوري

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر لمدينة طنطا والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق المدينة، استعدادا لمباراة طنطا المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة باستاد طنطا، ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري.
واللاعبون المختارون للمعسكر هم:
محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعي.
وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة طنطا، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.
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