الرياضة

20 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة طنطا بـ الدوري

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اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر لمدينة طنطا والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق المدينة، استعدادا لمباراة طنطا المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة باستاد طنطا، ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري.

واللاعبون المختارون للمعسكر هم: 

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعي.

وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة طنطا، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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