نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية بشأن صوت مصر في انتخابات الكاف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن مفاجأة بشأن صوت مصر في انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وأكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف المقبلة
وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه لابد بأن انتخابات اتحاد الكرة تنعقد حتى إن لم يترشح هاني أبوريدة .
وأضاف مجاهد أن اللجنة الخماسية المتواجده حاليا لإدارة اتحاد الكرة كفريق لم ينجحوا ولكنهم كأفراد مميزين.
وتابع أن سحر عبد الحق أقرب المرشحين وبإمكانهم النجاح بالاضافة إلى أن ترشح جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد من الممكن أن ينجح بإعتباره ممثل الصعيد.
واختتم مجاهد بأنه يوجد أخطاء جسيمة حدثت في مناقصة تقنية الفيديو وطريقة التطبيق لها في الدوري المصري.
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