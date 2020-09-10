الرياضة

مفاجأة مدوية بشأن صوت مصر في انتخابات الكاف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية بشأن صوت مصر في انتخابات الكاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن مفاجأة بشأن صوت مصر في انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

 

وأكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف المقبلة

 

وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه لابد بأن انتخابات اتحاد الكرة تنعقد حتى إن لم يترشح هاني أبوريدة .

Advertisements

 

وأضاف مجاهد أن  اللجنة الخماسية المتواجده حاليا لإدارة اتحاد الكرة كفريق لم ينجحوا ولكنهم كأفراد مميزين.

 

وتابع أن سحر عبد الحق أقرب المرشحين وبإمكانهم النجاح بالاضافة إلى أن ترشح جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد من الممكن أن ينجح بإعتباره ممثل الصعيد.

 

واختتم مجاهد بأنه يوجد أخطاء جسيمة حدثت في مناقصة تقنية الفيديو وطريقة التطبيق لها في الدوري المصري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مفاجأة مدوية بشأن صوت مصر في انتخابات الكاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا