نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: تساوي عرض الأهلي وبيراميدز لرمضان صبحي غير صحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن ما ذكر عن تساوي عرضي الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي، غير صحيح وأمر لا يُصدق بعدما ردد البعض تلك الأمور خلال الساعات الماضية.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحديث عن تقديم بيراميدز نفس عرض الأهلي لضم رمضان صبحي بالنسبة لراتبه السنوي، كلام لا يصدق".

وتابع:" تحدثت في البداية أن رمضان صبحي كان عقده 3 سنوات بمقابل 100 مليون، وبعد ذلك ذكرت أن اللاعب سيوقع 5 سنوات ويتم مضاعفة الرقم الذي سيتقاضاه".

وواصل:" البعض تحدث أن قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، نفس قيمة العرض الذي تقدم به الأهلي، كلام لا يعقل، بيراميدز نادٍ خاص، ولا يوجد عليه نفس الرقابة الخاصة بأندية آخرى، النادي الخاص مثل الجونة ودجلة أندية ملك لشخص".

وأكمل:" قد يكون رمضان صبحي حصل على أموال آخرى بعيدًا عن العقود، لكن مع احترامي للناديين، لو كان عرض الأهلي وبيراميدز متساويين في العروض وبصفة شخصية كنت سأختار الأهلي، في ظل الجماهيرية الكبيرة والتاريخ والإعلام وتسليط الأضواء كل الأمور تنصب في مصلحة الأهلي أو الزمالك".

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وأضاف:" الكلام عن تساوي العرضين "ضحك على الدقون"، وكل من يردد كلمة التوقيع على بياض كاذب".

وأردف:" رمضان صبحي الأهلي قدم له عرض 16 أو 17 مليون جنيه، فهل سيحصل على نفس المبلغ في بيراميدز، ويضحى بالجماهيرية الكبيرة وما وصل إليه، يجب أن يحترم الجميع عقول الناس".

وواصل:" الإعلام يوصل رسالة هامة للجميع، يجب أن يوصلوا المعلومة بشكل صادق، كنا نجلب لاعبين كبار في بيراميدز، وبعقود كبيرة بالتأكيد، ورمضان صبحي عقده كبير لأنه ضحي بالاحتراف ومستقبل كبير".

وتابع: "مسئولي بيراميدز قدموا رمضان صبحي على أنه مستقبل لبيراميدز، وليس عيبا أن يحصل على مقابل مالي كبير، وما الأزمة في أن يحصل على عقد أكبر من أي لاعب آخر في بيراميدز سواء عبدالله السعيد أو علي جبر أو أحمد الشناوي".

وأتم: "الموضوع الخاص بانتقال رمضان صبحي بنفس القيمة، هو إساءة للاعب نفسه، وأن يقال أن عرض الأهلي وبيراميدز متساويان واللاعب فضل الانتقال لبيراميدز، أمر غير صحيح".