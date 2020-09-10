نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة برشلونة: ميسي سيرغب في إظهار ما هو قادر عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح فيكتور فالديز الحارس الأسبق لنادي برشلونة والحائز معه على ثلاث بطولات لدوري الأبطال، أن ما حدث مع ميسي خلال الأيام الأخيرة سيجعلنا نرى "ليو الذي يرغب في إظهار ما هو قادر عليه".

وقال فالديز في تصريحات لإذاعة (راك-1) الكتالونية: "ما حدث سيجعله ينشط وآمل وأتمنى في النهاية أن يرى الفريق والنادي أفضل نسخة من ليونيل ميسي لأن هذا ضمان أن يكون العنصر الحاسم في كل مباراة وهذا هو أهم شيء".

وأقر المدرب الحالي لفريق أورتا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، بأنه "عانى" بسبب الأزمة بين ميسي والنادي خلال الأيام الأخيرة لأنه حسب كلامه "في النهاية هم زملائي. ميسي كان دائما برفقتي منذ صعوده للفريق الأول وجمعتنا علاقة قوية".

وأضاف فالديز "لا يمكن التشكيك في أداء ميسي ولا جودته ولا فيما يمثله داخل الفريق. أنا متألم بعض الشيء بسبب التعليقات التي أثيرت مؤخرا ولكننا جميعا نعلم أن هذا ما يحدث في كرة القدم. ولكن يسعدني أن برشلونة تمكن من الحفاظ عليه في نهاية المطاف".