نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للزمالك ضد سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره سموحة المقرر اقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، يوسف أوباما، محمد اوناجم، كاسونجو كابونجو. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥١ نقطة وذلك بعد الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في ٦ مواجهات والخسارة في ٤ مناسبات.

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