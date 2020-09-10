نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مع إعلان مواعيد جديدة كالتالي: ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل والعودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر ثم النهائي ٦ نوفمبر نصف نهائي الكونفيدرالية يومي ١٩ و٢٠ اكتوبر والنهائي يوم ٢٧ من نفس الشهر Advertisements ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، وفي الكونفيدرالية يلعب بيراميدز نظيره هورويا الغيني بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير.

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