الرياضة

كارتيرون يحل صداع الجبهة اليمنى بهذا القرار

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يحل صداع الجبهة اليمنى بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، لحل لأزمة مركز الظهير الأيمن، قبل مواجهة سموحة.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره سموحة مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، والمقررة بملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية.

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ويعاني كارتيرون من أزمة حقيقة بمركز الظهير الأيمن، تتمثل في غياب حازم إمام بداعي الإصابة، والشاب أحمد عيد نتيجة لحصوله على الإنذار الثالث.

وقرر كارتيرون البدء بالمدافع محمد عبد الغني في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب حازم وعيد.

وسبق لعبد الغني وأن شارك أكثر من مرة في مركز الظهير الأيمن، إلا أن ما عابه هو عدم تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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