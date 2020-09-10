كارتيرون يحل صداع الجبهة اليمنى بهذا القرار

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أحمد جودة - القاهرة - توصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، لحل لأزمة مركز الظهير الأيمن، قبل مواجهة سموحة.
ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره سموحة مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، والمقررة بملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية.
ويعاني كارتيرون من أزمة حقيقة بمركز الظهير الأيمن، تتمثل في غياب حازم إمام بداعي الإصابة، والشاب أحمد عيد نتيجة لحصوله على الإنذار الثالث.
وقرر كارتيرون البدء بالمدافع محمد عبد الغني في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب حازم وعيد.
وسبق لعبد الغني وأن شارك أكثر من مرة في مركز الظهير الأيمن، إلا أن ما عابه هو عدم تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.
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