الرياضة

تأجيل انطلاق الدوري الاسباني الى يوم السبت

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رضخت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للاتحاد المحلي وستعيد توزيع مباريات دوري الدرجة الأولى إلى يومي السبت والأحد، معدّلة بالتالي موعد المباراة الافتتاحية بين غرناطة وأتلتيك بلباو المقرر يوم الجمعة.


وكانت المباراة مقررة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ)، فأعيد برمجتها إلى يوم السبت الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

وسيفتتح الدوري بالتالي بمباراة إيبار وسلتا فيغو السبت الساعة الرابعة بعد الظهر.

ولطالما اختلفت الرابطة مع الاتحاد حول جدولة المباريات، إذ تتمنى الرابطة تمديد أيام الجولات بين الجمعة والاثنين، فيما يرغب الاتحاد بحصرها بين يومي السبت والأحد.

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تابع الاتحاد في بيان "بهدف تجنّب الأضرار الرياضية التي لا يمكن إصلاحها من قبل الاتحاد الاسباني، أعادت الرابطة برمجة المباريات المقررة الجمعة والاثنين في هذه المرحلة الأولى".

ومن المقرر أن تصدر محكمة في مدريد حكمها في كتوبر حول أهلية صاحب قرار برمجة المباريات في الدوري، ووضع حد لنزاع مستمر منذ أكثر من سنة".

وتم تقديم مباراة الاثنين بين ألافيس وبيتيس إلى يوم الأحد، لتختتم المرحلة في دربي فالنسيا بين فالنسيا وليفانتي الأحد مساء. 

وكالات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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